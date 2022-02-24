В Москве на акции против операции по демилитаризации Украины задержали более 10 человек
Отметим, что сама Пушкинская площадь закрыта, пройти на неё нельзя. Участники несогласованного митинга рассредоточились по разным сторонам, скандируя лозунги.
Несогласованная акция в центре Москвы против операции по демилитаризации Украины. Видео © LIFE
Полиция Москвы задержала более десяти участников несогласованной акции против операции ВС России по демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента с места событий.
Отмечается, что всё происходит в районе Пушкинской площади, которая закрыта, пройти на неё нельзя. Участники несогласованного митинга рассредоточились по разным сторонам, скандируя лозунги. Некоторые также держат плакаты. Правоохранители проводят задержания, не применяя спецсредств. Нарушителей заводят в автобусы и развозят по отделам.
Ранее полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях. В ведомстве отметили, что правоохранители предпримут все необходимые меры для охраны общественного порядка и не допустят нарушения законодательства.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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