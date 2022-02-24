В Москве на акции против операции по демилитаризации Украины задержали более 10 человек

Отметим, что сама Пушкинская площадь закрыта, пройти на неё нельзя. Участники несогласованного митинга рассредоточились по разным сторонам, скандируя лозунги.

Несогласованная акция в центре Москвы против операции по демилитаризации Украины. Видео © LIFE

Полиция Москвы задержала более десяти участников несогласованной акции против операции ВС России по демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента с места событий.

Отмечается, что всё происходит в районе Пушкинской площади, которая закрыта, пройти на неё нельзя. Участники несогласованного митинга рассредоточились по разным сторонам, скандируя лозунги. Некоторые также держат плакаты. Правоохранители проводят задержания, не применяя спецсредств. Нарушителей заводят в автобусы и развозят по отделам.

Ранее полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях. В ведомстве отметили, что правоохранители предпримут все необходимые меры для охраны общественного порядка и не допустят нарушения законодательства.