Великобритания предложила "безопасное убежище" Зеленскому и его кабинету
По словам Бориса Джонсона, такое развитие событий он обсудил с президентом Украины ещё утром. Воспользуется ли он такой возможностью, неизвестно.
Лондон готов оказать всю необходимую поддержку и предоставить убежище членам Правительства Украины и президенту Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в четверг в палате общин.
"Конечно, мы готовы оказать всю возможную поддержку — логистическую и иную. Британия всегда так поступала в отношении правительств в изгнании. Сегодня утром я как раз говорил президенту Зеленскому, что ему и его кабинету может понадобиться безопасное убежище", — сказал он.
Ранее в американских СМИ со ссылкой на неназванные источники в администрации США появилась информация, что Вашингтон советует украинскому лидеру для безопасности выехать из Киева во Львов. Также ранее якобы обсуждалась возможность эвакуации Зеленского за рубеж в случае полномасштабного конфликта Украины и России.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Pexels