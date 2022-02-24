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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 18:06
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Великобритания предложила "безопасное убежище" Зеленскому и его кабинету

По словам Бориса Джонсона, такое развитие событий он обсудил с президентом Украины ещё утром. Воспользуется ли он такой возможностью, неизвестно.

Лондон готов оказать всю необходимую поддержку и предоставить убежище членам Правительства Украины и президенту Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в четверг в палате общин.

"Конечно, мы готовы оказать всю возможную поддержку — логистическую и иную. Британия всегда так поступала в отношении правительств в изгнании. Сегодня утром я как раз говорил президенту Зеленскому, что ему и его кабинету может понадобиться безопасное убежище", сказал он.

Ранее в американских СМИ со ссылкой на неназванные источники в администрации США появилась информация, что Вашингтон советует украинскому лидеру для безопасности выехать из Киева во Львов. Также ранее якобы обсуждалась возможность эвакуации Зеленского за рубеж в случае полномасштабного конфликта Украины и России.

Куда могут сбежать с Украины президент Зеленский и придворные олигархи
Куда могут сбежать с Украины президент Зеленский и придворные олигархи

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Pexels

Алексей Берковиц
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