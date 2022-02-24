Великобритания предложила "безопасное убежище" Зеленскому и его кабинету

По словам Бориса Джонсона, такое развитие событий он обсудил с президентом Украины ещё утром. Воспользуется ли он такой возможностью, неизвестно.

Лондон готов оказать всю необходимую поддержку и предоставить убежище членам Правительства Украины и президенту Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в четверг в палате общин.

"Конечно, мы готовы оказать всю возможную поддержку — логистическую и иную. Британия всегда так поступала в отношении правительств в изгнании. Сегодня утром я как раз говорил президенту Зеленскому, что ему и его кабинету может понадобиться безопасное убежище", — сказал он.