Даниил Медведев гарантированно станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев на следующей неделе, 28 февраля, впервые в своей карьере гарантированно станет первой ракеткой мира. Это стало возможным после того, как серб Новак Джокович вылетел с турнира в Дубае.

Отметим, что Джокович проиграл чешскому игроку Иржи Веселому в двух сетах (4:6, 6:7). Таким образом, серб не смог сохранить свои очки, завоёванные на соревнованиях в Дубае в прошлом году, в которых Медведев не принимал участия.