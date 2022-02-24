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24 февраля, 17:44

Даниил Медведев гарантированно станет первой ракеткой мира

На данный момент 26-летний россиянин набрал 8525 очков рейтинга ATP, обойдя серба Джоковича, который потерял 410 баллов из-за поражения чешскому игроку на турнире в Дубае.

<p>Даниил Медведев. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Даниил Медведев. Обложка © Wikipedia

Российский теннисист Даниил Медведев на следующей неделе, 28 февраля, впервые в своей карьере гарантированно станет первой ракеткой мира. Это стало возможным после того, как серб Новак Джокович вылетел с турнира в Дубае.

Отметим, что Джокович проиграл чешскому игроку Иржи Веселому в двух сетах (4:6, 6:7). Таким образом, серб не смог сохранить свои очки, завоёванные на соревнованиях в Дубае в прошлом году, в которых Медведев не принимал участия.

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Ранее Лайф сообщал, что Медведев победил француза Пера в первом матче после Australian Open. Сегодня, 24 февраля, он одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счётом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований. На данный момент 26-летний российский спортсмен уже набрал 8525 очков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя Джоковича, который потерял 410 баллов из-за поражения (8465). Напомним, что рейтинг ATP возглавляли только два теннисиста из России — это Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Наталья Исакова

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