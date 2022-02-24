Постпред Чижов заявил о "разброде и шатании" в ЕС по вопросу санкций против России

На данный момент у политиков Евросоюза нет единой позиции в вопросе санкционной политики в отношении России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, сейчас в организации царит некоторый "разброд и шатание".

"Нам известны те страны, которые хотели бы даже первый пакет [рестрикций] видеть более жёстким, а есть страны, которые придерживались противоположной позиции. Но тем не менее был выработан, как будем его называть, компромисс", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".