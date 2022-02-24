Постпред Чижов заявил о "разброде и шатании" в ЕС по вопросу санкций против России

По словам дипломата, одни страны хотели бы даже первый пакет рестрикций видеть более жёстким, в то время как другие государства придерживались противоположной позиции.

На данный момент у политиков Евросоюза нет единой позиции в вопросе санкционной политики в отношении России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, сейчас в организации царит некоторый "разброд и шатание".