Постпред Чижов заявил о "разброде и шатании" в ЕС по вопросу санкций против России
По словам дипломата, одни страны хотели бы даже первый пакет рестрикций видеть более жёстким, в то время как другие государства придерживались противоположной позиции.
На данный момент у политиков Евросоюза нет единой позиции в вопросе санкционной политики в отношении России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, сейчас в организации царит некоторый "разброд и шатание".
"Нам известны те страны, которые хотели бы даже первый пакет [рестрикций] видеть более жёстким, а есть страны, которые придерживались противоположной позиции. Но тем не менее был выработан, как будем его называть, компромисс", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Как ранее писал Лайф, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.
Владимир Чижов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель