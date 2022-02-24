ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 17:59

Постпред Чижов заявил о "разброде и шатании" в ЕС по вопросу санкций против России

По словам дипломата, одни страны хотели бы даже первый пакет рестрикций видеть более жёстким, в то время как другие государства придерживались противоположной позиции.

На данный момент у политиков Евросоюза нет единой позиции в вопросе санкционной политики в отношении России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, сейчас в организации царит некоторый "разброд и шатание".

"Нам известны те страны, которые хотели бы даже первый пакет [рестрикций] видеть более жёстким, а есть страны, которые придерживались противоположной позиции. Но тем не менее был выработан, как будем его называть, компромисс", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Швейцария вводит санкции против трёх российских банков и 336 депутатов
Швейцария вводит санкции против трёх российских банков и 336 депутатов

Как ранее писал Лайф, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.

BannerImage

Владимир Чижов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Исакова
  • Новости
  • Санкции против России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar