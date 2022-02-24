Захарова заявила, что контакты РФ и Украины возможны и на международных площадках

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что вопрос состоит не в вероятности таких контактов, а в том, хочет ли этого Киев.

Возможности для контактов России и Украины существуют в том числе и на международных площадках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Контакты [возможны]. Мы присутствуем на международных площадках. Не могу вам сказать, что отсутствуют какие-то возможности для контактов. Вопрос в том, хотят ли они [этих контактов] и чего они хотят", — сказала она.