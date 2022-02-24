Захарова заявила, что контакты РФ и Украины возможны и на международных площадках
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При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что вопрос состоит не в вероятности таких контактов, а в том, хочет ли этого Киев.
Возможности для контактов России и Украины существуют в том числе и на международных площадках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
"Контакты [возможны]. Мы присутствуем на международных площадках. Не могу вам сказать, что отсутствуют какие-то возможности для контактов. Вопрос в том, хотят ли они [этих контактов] и чего они хотят", — сказала она.
Ранее Захарова назвала абсолютным враньём утверждения Запада об отказе России от переговоров. По словам дипломата, война в Донбассе идёт уже восемь лет, на протяжении которых РФ пыталась остановить её. Однако все опции для переговорного процесса закрыли именно западные страны.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.