Минобороны Литвы сообщило о прибытии американских истребителей F-35
Также решено продлить ротацию американского тяжёлого бронетанкового батальона. При этом глава ведомства республики назвал эту ситуацию "адекватной реакцией на начатую по соседству войну".
Американские вооружённые самолёты F-35 прибыли в Литву. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"На авиабазе ВВС литовской армии в Шяуляе, где дислоцированы дополнительные Вооружённые силы США, приземлились вооружённые военные самолёты США F-35", — указано в сообщении.
Также решено продлить ротацию американского тяжёлого бронетанкового батальона 3-66 Armor в Литве. При этом глава оборонного ведомства республики Арвидас Анушаускас назвал эту ситуацию "адекватной реакцией на начатую по соседству войну".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Американские самолёты F-35 приземлились на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе. Фото © Пресс-служба Минобороны Литвы