Минобороны РФ: Свыше 80 объектов украинской военной инфраструктуры выведены из строя

За сегодняшний день российские военные сбили четыре истребителя, один вертолёт и четыре ударных беспилотника турецкого производства "Байрактар ТБ-2".

Российские военные с начала проведения спецоперации по защите Донбасса вывели из строя 83 объекта наземной военной инфраструктуры Украины, а также уничтожили четыре самолёта и несколько беспилотников. Об этом сообщил журналистам на вечернем брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.