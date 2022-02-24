Минобороны РФ: Свыше 80 объектов украинской военной инфраструктуры выведены из строя
За сегодняшний день российские военные сбили четыре истребителя, один вертолёт и четыре ударных беспилотника турецкого производства "Байрактар ТБ-2".
Российские военные с начала проведения спецоперации по защите Донбасса вывели из строя 83 объекта наземной военной инфраструктуры Украины, а также уничтожили четыре самолёта и несколько беспилотников. Об этом сообщил журналистам на вечернем брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Всего в результате ударов российских вооружённых сил выведено из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", — перечислил генерал-майор.
Ранее Лайф писал, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.
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