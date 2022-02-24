ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 17:34

Минобороны РФ: Свыше 80 объектов украинской военной инфраструктуры выведены из строя

За сегодняшний день российские военные сбили четыре истребителя, один вертолёт и четыре ударных беспилотника турецкого производства "Байрактар ТБ-2".

Российские военные с начала проведения спецоперации по защите Донбасса вывели из строя 83 объекта наземной военной инфраструктуры Украины, а также уничтожили четыре самолёта и несколько беспилотников. Об этом сообщил журналистам на вечернем брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Всего в результате ударов российских вооружённых сил выведено из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", перечислил генерал-майор.

Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия
Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия

Ранее Лайф писал, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

Обложка © Мультимедиа.минобороны.рф

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar