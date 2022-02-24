NBC: Американские спецслужбы предложили Байдену варианты кибератак против России

Спецслужбы США предложили американскому президенту Джо Байдену несколько вариантов кибератак против России, направленных на подрыв военных способностей по выполнению спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что итоговое решение ещё не принято, однако, по данным СМИ, такой масштаб предлагаемых атак ранее не представлялся возможным. Идеи включают в себя в том числе нарушение интернет-связи и электроснабжения, а также вмешательство в работу стрелочных переводов на территории РФ, чтобы помешать снабжению войск.