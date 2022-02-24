NBC: Американские спецслужбы предложили Байдену варианты кибератак против России
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По данным СМИ, итоговое решение пока не принято. Предложенные инициативы включают, в частности, нарушение интернет-связи и электроснабжения.
Спецслужбы США предложили американскому президенту Джо Байдену несколько вариантов кибератак против России, направленных на подрыв военных способностей по выполнению спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Отмечается, что итоговое решение ещё не принято, однако, по данным СМИ, такой масштаб предлагаемых атак ранее не представлялся возможным. Идеи включают в себя в том числе нарушение интернет-связи и электроснабжения, а также вмешательство в работу стрелочных переводов на территории РФ, чтобы помешать снабжению войск.
Напомним, что утром 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.