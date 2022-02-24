Почётный консул РФ в Ганновере подал в отставку из-за ситуации вокруг Украины

Он отметил, что "озадачен" действиями Москвы. При этом указывается, что Хайно Визе продолжит работу в рамках Германо-российского форума и Германо-российской торговой палаты в Москве.

Почётный консул России в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония в Германии) Хайно Визе подал в отставку в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил утром 24 февраля.

Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, консул объявил о своей отставке, поскольку он, по его словам, "больше не может оправдывать политику России". Дипломат отметил, что "озадачен" действиями Москвы. При этом указывается, что Визе продолжит работу в рамках Германо-российского форума и Германо-российской торговой палаты в Москве с целью улучшения отношений между Россией и Германией.