Почётный консул РФ в Ганновере подал в отставку из-за ситуации вокруг Украины
Он отметил, что "озадачен" действиями Москвы. При этом указывается, что Хайно Визе продолжит работу в рамках Германо-российского форума и Германо-российской торговой палаты в Москве.
Почётный консул России в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония в Германии) Хайно Визе подал в отставку в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил утром 24 февраля.
Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, консул объявил о своей отставке, поскольку он, по его словам, "больше не может оправдывать политику России". Дипломат отметил, что "озадачен" действиями Москвы. При этом указывается, что Визе продолжит работу в рамках Германо-российского форума и Германо-российской торговой палаты в Москве с целью улучшения отношений между Россией и Германией.
Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой. Президент России отметил, что в сфере безопасности были созданы такие риски, что отреагировать другими средствами было невозможно.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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