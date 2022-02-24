Аксёнов рассказал, как скоро возобновится подача воды по Северо-Крымскому каналу
Глава Крыма отметил, что все необходимые для этого узлы контролируются ВС РФ. Он также подчеркнул, что необходима ручная регулировка, чтобы напор на старте был несильным.
Специалисты проведут завтра, 25 февраля, необходимые работы по возобновлению подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрывала для полуострова с 2014 года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Все узлы, которые обеспечивают подачу воды в Республике Крым, контролируются Вооружёнными силами РФ. Я нахожусь на связи с замминистра обороны Дмитрием Булгаковым. Завтра утром наши инженеры ещё раз пройдут и посмотрят готовность заслонов, систем подачи воды, нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильным, чтобы нас не размыло", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".
Ранее сегодня Лайф сообщал, что российские войска вышли к Херсону. Это позволило наконец-то разблокировать Северо-Крымский канал, чтобы восстановить подачу воды на полуостров Крым.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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Северо-Крымский канал. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко