Аксёнов рассказал, как скоро возобновится подача воды по Северо-Крымскому каналу

Специалисты проведут завтра, 25 февраля, необходимые работы по возобновлению подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрывала для полуострова с 2014 года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Все узлы, которые обеспечивают подачу воды в Республике Крым, контролируются Вооружёнными силами РФ. Я нахожусь на связи с замминистра обороны Дмитрием Булгаковым. Завтра утром наши инженеры ещё раз пройдут и посмотрят готовность заслонов, систем подачи воды, нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильным, чтобы нас не размыло", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

Ранее сегодня Лайф сообщал, что российские войска вышли к Херсону. Это позволило наконец-то разблокировать Северо-Крымский канал, чтобы восстановить подачу воды на полуостров Крым.