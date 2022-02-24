Зеленский подписал указ об образовании военных администраций на базе областных и районных

Такое решение принято во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" для руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, уточняется в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных и районных государственных администраций. Документ опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Уточняется, что такое решение было принято во исполнение закона Незалежной "О правовом режиме военного положения" для осуществления руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка.

"В связи с образованием военных администраций, указанных в этой статье, областные, Киевская городская государственная администрация и главы этих администраций приобретают статус соответствующих военных администраций и начальников этих военных администраций", — говорится в документе.