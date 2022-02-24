Зеленский подписал указ об образовании военных администраций на базе областных и районных
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Такое решение принято во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" для руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, уточняется в документе.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных и районных государственных администраций. Документ опубликовала пресс-служба украинского лидера.
Уточняется, что такое решение было принято во исполнение закона Незалежной "О правовом режиме военного положения" для осуществления руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка.
"В связи с образованием военных администраций, указанных в этой статье, областные, Киевская городская государственная администрация и главы этих администраций приобретают статус соответствующих военных администраций и начальников этих военных администраций", — говорится в документе.
Отмечается, что это также относится к районным военным администрациям.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.