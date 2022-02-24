ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 18:24
5199

Зеленский подписал указ об образовании военных администраций на базе областных и районных

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Такое решение принято во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" для руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, уточняется в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных и районных государственных администраций. Документ опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Уточняется, что такое решение было принято во исполнение закона Незалежной "О правовом режиме военного положения" для осуществления руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка.

Верховная рада ввела на Украине военное положение
Верховная рада ввела на Украине военное положение

"В связи с образованием военных администраций, указанных в этой статье, областные, Киевская городская государственная администрация и главы этих администраций приобретают статус соответствующих военных администраций и начальников этих военных администраций", — говорится в документе.

Отмечается, что это также относится к районным военным администрациям.

"Не оставили шансов поступить иначе": Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
"Не оставили шансов поступить иначе": Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage
Варвара Романова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar