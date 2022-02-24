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24 февраля, 18:24

Зеленский подписал указ об образовании военных администраций на базе областных и районных

Такое решение принято во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" для руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, уточняется в документе.

<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-ukrayini-73137" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных и районных государственных администраций. Документ опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Уточняется, что такое решение было принято во исполнение закона Незалежной "О правовом режиме военного положения" для осуществления руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка.

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"В связи с образованием военных администраций, указанных в этой статье, областные, Киевская городская государственная администрация и главы этих администраций приобретают статус соответствующих военных администраций и начальников этих военных администраций", — говорится в документе.

Отмечается, что это также относится к районным военным администрациям.

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Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.

Варвара Романова

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