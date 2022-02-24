Постпред РФ Чижов рассказал, когда ЕС представит новый пакет антироссийских санкций
Как пояснил дипломат, через два часа только начнётся заседание внеочередного саммита Евросоюза. Вместе с тем он призвал не гадать о содержании готовящихся ограничений.
Евросоюз представит следующий пакет санкций против России завтра, 25 февраля. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Как пояснил дипломат, через два часа начнётся заседание внеочередного саммита Евросоюза. Соответственно, по его словам, окончательное решение европейские лидеры сформируют уже только к утру. При этом Чижов призвал не гадать о содержании готовящихся ограничений.
"Сколько это времени займёт, сказать трудно, ибо всё-таки в Евросоюзе есть страны, есть люди, конкретные, которые думают не только о солидарности трансатлантической, а думают о собственной экономике и о тех последствиях, которые это будет иметь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Чижов заявил о "разброде и шатании" в ЕС по вопросу санкций против России. По его словам, одни страны хотели бы даже первый пакет рестрикций видеть более жёстким, в то время как другие государства придерживались противоположной позиции.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.
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