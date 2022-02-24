Постпред РФ Чижов рассказал, когда ЕС представит новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз представит следующий пакет санкций против России завтра, 25 февраля. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Как пояснил дипломат, через два часа начнётся заседание внеочередного саммита Евросоюза. Соответственно, по его словам, окончательное решение европейские лидеры сформируют уже только к утру. При этом Чижов призвал не гадать о содержании готовящихся ограничений.

"Сколько это времени займёт, сказать трудно, ибо всё-таки в Евросоюзе есть страны, есть люди, конкретные, которые думают не только о солидарности трансатлантической, а думают о собственной экономике и о тех последствиях, которые это будет иметь", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".