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Опубликовано 24 февраля 2022, 18:41

Путин проинформировал президента Ирана о ходе спецоперации по защите Донбасса

Ибрахим Раиси в ответ выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО. В Кремле уточнили, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским лидером Сейидом Ибрахимом Раиси, в ходе которого проинформировал коллегу о развитии ситуации вокруг Украины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении.

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Ибрахим Раиси в ответ выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО. В Кремле уточнили, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

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Напомним, что утром 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.

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Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Наталья Исакова
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