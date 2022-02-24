Путин проинформировал президента Ирана о ходе спецоперации по защите Донбасса
Ибрахим Раиси в ответ выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО. В Кремле уточнили, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским лидером Сейидом Ибрахимом Раиси, в ходе которого проинформировал коллегу о развитии ситуации вокруг Украины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении.
Ибрахим Раиси в ответ выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО. В Кремле уточнили, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.
Напомним, что утром 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.
Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / POOL