Путин проинформировал президента Ирана о ходе спецоперации по защите Донбасса

Ибрахим Раиси в ответ выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО. В Кремле уточнили, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским лидером Сейидом Ибрахимом Раиси, в ходе которого проинформировал коллегу о развитии ситуации вокруг Украины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении.