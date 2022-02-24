Джонсон призвал Запад включить в новые антироссийские санкции отказ от нефти и газа из РФ
В связи с этим глава британского кабмина заявил, что приветствует "прекрасное решение" канцлера Германии Олафа Шольца приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Борис Джонсон. Фото © Facebook / Boris Johnson
Новые санкции, которые западные страны собираются ввести в адрес Москвы, должны предполагать отказ от нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"На встрече лидеров G7 сегодня мы условились действовать скоординированно, чтобы [Владимир] Путин заплатил максимальную экономическую цену за свою агрессию. Это должно включать прекращение коллективной зависимости Европы от российской нефти и газа, которая слишком долго давала Путину власть", — сказал глава британского кабмина, выступая в Палате общин.
В связи с этим Джонсон заявил, что приветствует "прекрасное решение" канцлера Германии Олафа Шольца приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Ранее Лайф сообщал, что Великобритания предложила "безопасное убежище" Зеленскому и его кабинету. По словам Джонсона, такое развитие событий он обсудил с президентом Украины ещё утром. Воспользуется ли Владимир Зеленский такой возможностью, неизвестно.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.