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24 февраля, 18:56

Джонсон призвал Запад включить в новые антироссийские санкции отказ от нефти и газа из РФ

В связи с этим глава британского кабмина заявил, что приветствует "прекрасное решение" канцлера Германии Олафа Шольца приостановить сертификацию "Северного потока – 2".

<p>Борис Джонсон. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523113905837076&set=pb.100044154143688.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Борис Джонсон. Фото © Facebook / Boris Johnson

Новые санкции, которые западные страны собираются ввести в адрес Москвы, должны предполагать отказ от нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"На встрече лидеров G7 сегодня мы условились действовать скоординированно, чтобы [Владимир] Путин заплатил максимальную экономическую цену за свою агрессию. Это должно включать прекращение коллективной зависимости Европы от российской нефти и газа, которая слишком долго давала Путину власть", — сказал глава британского кабмина, выступая в Палате общин.

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В связи с этим Джонсон заявил, что приветствует "прекрасное решение" канцлера Германии Олафа Шольца приостановить сертификацию "Северного потока – 2".

Ранее Лайф сообщал, что Великобритания предложила "безопасное убежище" Зеленскому и его кабинету. По словам Джонсона, такое развитие событий он обсудил с президентом Украины ещё утром. Воспользуется ли Владимир Зеленский такой возможностью, неизвестно.

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Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.

Наталья Исакова

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