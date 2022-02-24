Джонсон призвал Запад включить в новые антироссийские санкции отказ от нефти и газа из РФ

Новые санкции, которые западные страны собираются ввести в адрес Москвы, должны предполагать отказ от нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"На встрече лидеров G7 сегодня мы условились действовать скоординированно, чтобы [Владимир] Путин заплатил максимальную экономическую цену за свою агрессию. Это должно включать прекращение коллективной зависимости Европы от российской нефти и газа, которая слишком долго давала Путину власть", — сказал глава британского кабмина, выступая в Палате общин.

В связи с этим Джонсон заявил, что приветствует "прекрасное решение" канцлера Германии Олафа Шольца приостановить сертификацию "Северного потока – 2".