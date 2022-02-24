Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести санкции
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House
По мнению американского лидера, они повлекут серьёзные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты приняли решение о введении новых санкций против России, они коснутся в том числе российских банков, ударят по высокотехнологичному сектору.
"Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жёсткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечёт серьёзные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем", — объявил президент США.
По его словам, эти санкции были специально разработаны так, чтобы продлить их эффект для России, но при этом минимизировать воздействие на Соединённые Штаты и их партнёров. Вот из чего будут состоять американские санкции:
- блокировка активов нескольких крупных российских банков в США, в том числе ВТБ;
- ограничение возможности России вести операции в твёрдой валюте;
- введение экспертных ограничений, в том числе в сфере высоких технологий (должно ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России).
Других деталей пока не приводится. Байден лишь уточнил, что США "готовы сделать больше".
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.