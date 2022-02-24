Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести санкции

По мнению американского лидера, они повлекут серьёзные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты приняли решение о введении новых санкций против России, они коснутся в том числе российских банков, ударят по высокотехнологичному сектору.

"Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жёсткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечёт серьёзные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем", — объявил президент США.

По его словам, эти санкции были специально разработаны так, чтобы продлить их эффект для России, но при этом минимизировать воздействие на Соединённые Штаты и их партнёров. Вот из чего будут состоять американские санкции:

блокировка активов нескольких крупных российских банков в США, в том числе ВТБ;

ограничение возможности России вести операции в твёрдой валюте;

введение экспертных ограничений, в том числе в сфере высоких технологий (должно ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России).