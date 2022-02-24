Байден заявил, что Штаты не будут отправлять свои войска на Украину
У него нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО стал бы выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 Договора о коллективной обороне.
Соединённые Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, которая касается решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение республик Донбасса.
"Наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 [Вашингтонского договора о коллективной обороне]", — сказал американский лидер.
Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой. Президент России отметил, что в сфере безопасности были созданы такие риски, что отреагировать другими средствами было невозможно.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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