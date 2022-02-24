Байден заявил, что Штаты не будут отправлять свои войска на Украину

У него нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО стал бы выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 Договора о коллективной обороне.

Соединённые Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, которая касается решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение республик Донбасса.

"Наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 [Вашингтонского договора о коллективной обороне]", — сказал американский лидер.