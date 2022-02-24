Байден сообщил о решении перебросить дополнительные войска в Германию

Вашингтон намерен развернуть дополнительные американские военные силы в Германии. Такое решение было принято в свете последних событий на Украине, сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.