Байден сообщил о решении перебросить дополнительные войска в Германию
Пентагон привёл их в состояние боевой готовности ещё несколько недель назад. Ранее усиление было проведено и на польском направлении.
Вашингтон намерен развернуть дополнительные американские военные силы в Германии. Такое решение было принято в свете последних событий на Украине, сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.
"И теперь я разрешаю в качестве элемента ответных мер НАТО развёртывание дополнительных сил США в Германии, включая некоторые американские силы, которые Министерство обороны США привело в состояние готовности несколько недель назад", — сказал американский лидер.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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