Минфин США уточнил, каких российских банков коснутся новые санкции

Санкции Соединённых Штатов, связанные с военной спецоперацией России на Украине, коснутся целого ряда российских банков: ВТБ, "Открытия", "Новикомбанка" и других. Об этом сообщили в Минфине США.

Это уже вторая очередь санкций против российской банковской сферы за неделю. Ранее они были введены против ПСБ и его 17 "дочек", а также против ВЭБа и 25 его дочерних предприятий в России и за рубежом.