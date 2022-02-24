Минфин США уточнил, каких российских банков коснутся новые санкции
В ВТБ уже заявили, что новые ограничения не скажутся на работе выпущенных им пластиковых карт внутри России. Применение их за рубежом может вызвать трудности.
Санкции Соединённых Штатов, связанные с военной спецоперацией России на Украине, коснутся целого ряда российских банков: ВТБ, "Открытия", "Новикомбанка" и других. Об этом сообщили в Минфине США.
Это уже вторая очередь санкций против российской банковской сферы за неделю. Ранее они были введены против ПСБ и его 17 "дочек", а также против ВЭБа и 25 его дочерних предприятий в России и за рубежом.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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