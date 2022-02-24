Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Воронежской области

В Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26, экипаж погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26 ВКС России", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что экипаж погиб, на земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники.