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24 февраля, 19:22
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Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Воронежской области

Он осуществлял плановый полёт по перевозке военного имущества, но потерпел катастрофу. Это могло случиться из-за отказа техники.

В Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26, экипаж погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26 ВКС России", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что экипаж погиб, на земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники.

Двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане

Двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане

А ранее Лайф рассказывал, что Ан-26 с 14 пассажирами совершил экстренную посадку в иркутском Усть-Куте. В результате аварийной ситуации никто не пострадал. Приземление прошло успешно.

Обложка © Wikipedia / Герман Ромашов

Артем Порвин

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