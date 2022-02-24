Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Воронежской области
Он осуществлял плановый полёт по перевозке военного имущества, но потерпел катастрофу. Это могло случиться из-за отказа техники.
В Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26, экипаж погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"В Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26 ВКС России", — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что экипаж погиб, на земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники.
А ранее Лайф рассказывал, что Ан-26 с 14 пассажирами совершил экстренную посадку в иркутском Усть-Куте. В результате аварийной ситуации никто не пострадал. Приземление прошло успешно.
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