После заявлений Байдена курс рубля к доллару и евро вырос

Штаты среди прочего вводят санкции против нескольких российских банков. Притом отключать Россию от SWIFT пока не будут, заявил американский лидер.

Российская валюта в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро на 2,5 рубля после заявлений президента США Джо Байдена об отказе вступать в войну на Украине.

После заявлений Байдена к 22:09 мск доллар и евро торговались на уровне 84,17 руб. (-2,54 руб.) и 94,12 руб. (-2,93 руб.) соответственно. По данным на 21:53 мск, курс доллара находился на уровне 84,91 руб. (-1,8 руб. к показателю на 21:50 мск), курс евро снижался до 95 руб. (-2,05 руб.). Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

В частности, Байден заявил о начале действия запрета на экспорт высокотехнологичного оборудования, в том числе в космической отрасли. Штаты вводят санкции против нескольких российских банков. Притом отключать Россию от SWIFT пока не будут, заявил американский лидер.