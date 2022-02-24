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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 19:39
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После заявлений Байдена курс рубля к доллару и евро вырос

Штаты среди прочего вводят санкции против нескольких российских банков. Притом отключать Россию от SWIFT пока не будут, заявил американский лидер.

Российская валюта в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро на 2,5 рубля после заявлений президента США Джо Байдена об отказе вступать в войну на Украине.

После заявлений Байдена к 22:09 мск доллар и евро торговались на уровне 84,17 руб. (-2,54 руб.) и 94,12 руб. (-2,93 руб.) соответственно. По данным на 21:53 мск, курс доллара находился на уровне 84,91 руб. (-1,8 руб. к показателю на 21:50 мск), курс евро снижался до 95 руб. (-2,05 руб.). Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

В частности, Байден заявил о начале действия запрета на экспорт высокотехнологичного оборудования, в том числе в космической отрасли. Штаты вводят санкции против нескольких российских банков. Притом отключать Россию от SWIFT пока не будут, заявил американский лидер.

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Ранее Лайф сообщал, что Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести санкции. По мнению американского лидера, они повлекут серьёзные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Pexels

Арина Родионова
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