После заявлений Байдена курс рубля к доллару и евро вырос
Штаты среди прочего вводят санкции против нескольких российских банков. Притом отключать Россию от SWIFT пока не будут, заявил американский лидер.
Российская валюта в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро на 2,5 рубля после заявлений президента США Джо Байдена об отказе вступать в войну на Украине.
После заявлений Байдена к 22:09 мск доллар и евро торговались на уровне 84,17 руб. (-2,54 руб.) и 94,12 руб. (-2,93 руб.) соответственно. По данным на 21:53 мск, курс доллара находился на уровне 84,91 руб. (-1,8 руб. к показателю на 21:50 мск), курс евро снижался до 95 руб. (-2,05 руб.). Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).
В частности, Байден заявил о начале действия запрета на экспорт высокотехнологичного оборудования, в том числе в космической отрасли. Штаты вводят санкции против нескольких российских банков. Притом отключать Россию от SWIFT пока не будут, заявил американский лидер.
Ранее Лайф сообщал, что Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести санкции. По мнению американского лидера, они повлекут серьёзные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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