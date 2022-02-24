Минфин США сообщил о введении санкций против Белоруссии

Они коснулись более двух десятков физлиц и юридических лиц, а также министра обороны и госсекретаря Совбеза республики.

США ввели санкции против Белоруссии за поддержку российской военной специальной операции в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве финансов Соединённых Штатов.

Согласно данным Минфина, ограничения введены в адрес 24 физических и юридических лиц Белоруссии, двух крупных белорусских банков. В санкционном списке оказались министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и госсекретарь Совбеза республики Леонид Мальцев.