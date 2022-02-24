Минфин США сообщил о введении санкций против Белоруссии
Они коснулись более двух десятков физлиц и юридических лиц, а также министра обороны и госсекретаря Совбеза республики.
США ввели санкции против Белоруссии за поддержку российской военной специальной операции в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве финансов Соединённых Штатов.
Согласно данным Минфина, ограничения введены в адрес 24 физических и юридических лиц Белоруссии, двух крупных белорусских банков. В санкционном списке оказались министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и госсекретарь Совбеза республики Леонид Мальцев.
Ранее Лайф сообщал, что Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести очередные антироссийские санкции. По мнению американского лидера, они повлекут серьёзные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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