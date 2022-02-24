Минздрав Украины: За день погибло 57 человек, 169 ранены

По словам главы ведомства Виктора Ляшко, власти страны сейчас не делят потери на военные и невоенные.

В результате военных действий на Украине на сегодняшний день погибло 57 человек, ещё 169 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.