Минздрав Украины: За день погибло 57 человек, 169 ранены
По словам главы ведомства Виктора Ляшко, власти страны сейчас не делят потери на военные и невоенные.
В результате военных действий на Украине на сегодняшний день погибло 57 человек, ещё 169 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов. Мы сейчас не делим военные и невоенные [потери] — это украинцы", — сказал Ляшко в эфире телеканала "1+1".
Лайф напоминает: утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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