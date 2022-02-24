Минздрав Украины: За день погибло 57 человек, 169 ранены

В результате военных действий на Украине на сегодняшний день погибло 57 человек, ещё 169 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов. Мы сейчас не делим военные и невоенные [потери] — это украинцы", — сказал Ляшко в эфире телеканала "1+1".