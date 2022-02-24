"Упадут на голову": Рогозин предупредил о последствиях санкций США против космической отрасли
Он призвал проверять психическое здоровье тех, кто придумывает подобные ограничения, и связал их с одним смертельным заболеванием.
Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / "Роскосмос"
Тех, кто генерирует в США санкции, следует проверять на наличие у них болезни Альцгеймера. Так глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что новые ограничения коснутся российской космической отрасли.
"Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову", — написал Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что это следует делать не только в переносном, но и в прямом смысле. Также Рогозин предложил американским политикам не вести себя как безответственные геймеры.
"Поэтому пока ещё по-партнёрски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера", — написал Рогозин.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести санкции. Среди них оказались ограничения, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.