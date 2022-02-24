"Упадут на голову": Рогозин предупредил о последствиях санкций США против космической отрасли

Тех, кто генерирует в США санкции, следует проверять на наличие у них болезни Альцгеймера. Так глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что новые ограничения коснутся российской космической отрасли.

"Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову", — написал Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что это следует делать не только в переносном, но и в прямом смысле. Также Рогозин предложил американским политикам не вести себя как безответственные геймеры.

"Поэтому пока ещё по-партнёрски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера", — написал Рогозин.