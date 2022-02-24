Лидеры ЕС договорились о введении новых санкций против России

Лидеры государств – членов Европейского союза на саммите согласились ввести новые санкции против России. Это следует из принятого ими итогового документа.

"Эти санкции коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования, визовой политики, [будут созданы] дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии листинга", — говорится в документе.

При этом саммит ЕС призвал все страны мира не признавать ДНР и ЛНР и не оказывать им содействия.

"Евросовет вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. Он призывает все страны не признавать два самопровозглашённых сепаратистских образования и не содействовать или каким-либо образом помогать им", — отмечается в нём.