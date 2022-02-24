Newsweek: Для занятия Киева России хватит нескольких дней
Ранее власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом. Уточняется, что сведения были получены от местной администрации в телефонном режиме.
Три американских чиновника заявили Newsweek, что предполагают "падение" украинской столицы в течение нескольких дней. По их мнению, Киев будет захвачен приближающимися российскими войсками и вскоре после этого сопротивление страны будет нейтрализовано. Аналогичное мнение озвучил один бывший высокопоставленный офицер американской разведки, имевший "большой опыт работы с Россией".
"После того как закончится авиация и артиллерия и начнётся настоящая наземная война, я думаю, что Киев падёт всего через несколько дней. Военные могут продержаться немного дольше... но это ненадолго", — сказал американский военный Newsweek.
С прогнозом, согласно которому Киев может быть взят "в течение 96 часов", согласился и источник издания, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, при этом на Украине не верят, что правительство Зеленского рухнет. На вопрос, считают ли местные власти, что смогут что-то противопоставить российским военным, источник сказал, что делать какие-то заключения "ещё слишком рано".
Ранее Лайф сообщал, что власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом. Уточняется, что сведения были получены от местной администрации в телефонном режиме. По предоставленным данным, въезжающих проверяют на принадлежность ВСУ.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.
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