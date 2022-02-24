Newsweek: Для занятия Киева России хватит нескольких дней

Ранее власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом. Уточняется, что сведения были получены от местной администрации в телефонном режиме.

Три американских чиновника заявили Newsweek, что предполагают "падение" украинской столицы в течение нескольких дней. По их мнению, Киев будет захвачен приближающимися российскими войсками и вскоре после этого сопротивление страны будет нейтрализовано. Аналогичное мнение озвучил один бывший высокопоставленный офицер американской разведки, имевший "большой опыт работы с Россией".

"После того как закончится авиация и артиллерия и начнётся настоящая наземная война, я думаю, что Киев падёт всего через несколько дней. Военные могут продержаться немного дольше... но это ненадолго", — сказал американский военный Newsweek.

С прогнозом, согласно которому Киев может быть взят "в течение 96 часов", согласился и источник издания, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, при этом на Украине не верят, что правительство Зеленского рухнет. На вопрос, считают ли местные власти, что смогут что-то противопоставить российским военным, источник сказал, что делать какие-то заключения "ещё слишком рано".