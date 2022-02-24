На незаконной акции в центре Москвы задержали 600 человек
Мероприятие было пресечено правоохранителями. Задержанные были доставлены в отделы полиции. Митингующие разошлись.
Полицейские задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек", — сказали в пресс-службе.
Участники акции были задержаны за нарушение общественного порядка и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством. Мероприятие пресечено правоохранителями. Люди разошлись.
Ранее Лайф писал: полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях. В ведомстве отметили, что правоохранители примут все необходимые меры для охраны общественного порядка и не допустят нарушения законодательства.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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