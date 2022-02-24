На незаконной акции в центре Москвы задержали 600 человек

Полицейские задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек", — сказали в пресс-службе.

Участники акции были задержаны за нарушение общественного порядка и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством. Мероприятие пресечено правоохранителями. Люди разошлись.

Ранее Лайф писал: полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях. В ведомстве отметили, что правоохранители примут все необходимые меры для охраны общественного порядка и не допустят нарушения законодательства.