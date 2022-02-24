Украина уведомила МАГАТЭ, что Чернобыль под контролем "неизвестных сил"

Международное агентство сообщило, что призывает к максимальной сдержанности во избежание любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты.

Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что объекты, расположенные в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, взяты под контроль "неизвестных вооружённых сил". Киев также уведомил, что сама станция не получила повреждений. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, заявление которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.

"На промплощадке нет ни пострадавших, ни разрушений. Генеральный директор Гросси заявил, что жизненно важно, чтобы безопасная и надёжная работа ядерных объектов в этой зоне не подвергалась каким-либо воздействиям или нарушениям", — говорится в заявлении МАГАТЭ.