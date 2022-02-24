Украина уведомила МАГАТЭ, что Чернобыль под контролем "неизвестных сил"
Международное агентство сообщило, что призывает к максимальной сдержанности во избежание любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты.
Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что объекты, расположенные в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, взяты под контроль "неизвестных вооружённых сил". Киев также уведомил, что сама станция не получила повреждений. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, заявление которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.
"На промплощадке нет ни пострадавших, ни разрушений. Генеральный директор Гросси заявил, что жизненно важно, чтобы безопасная и надёжная работа ядерных объектов в этой зоне не подвергалась каким-либо воздействиям или нарушениям", — говорится в заявлении МАГАТЭ.
МАГАТЭ особо подчеркнуло, что за ситуацией на Украине следит с серьёзной обеспокоенностью и призывает к максимальной сдержанности во избежание любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты этой страны. Так, украинский оператор сообщил МАГАТЭ, что поддерживает связь с действующими украинскими АЭС, которые работают безопасно и надёжно.
Ранее Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. До этого Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. США заявили, что не намерены поставлять Украине ядерное оружие.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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