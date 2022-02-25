На Украине запретили торговать российскими и белорусскими рублями
Курс валюты РФ накануне резко снизился на фоне начала военной спецоперации на украинской территории. По словам эксперта, он вскоре может вернуться к прежним значениям.
Национальный банк Украины ввёл запрет на валютные операции с российскими и белорусскими рублями. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
"Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей", — говорится в заявлении Нацбанка Украины.
Ещё накануне Национальный банк Украины перешёл на чрезвычайный режим работы и принял ряд ограничительных мер. Так, он ввёл запрет на операции по счетам резидентов России. Также введён мораторий на трансграничные валютные платежи, кроме выполнения задач правительства.
Лайф рассказал, что накануне на фоне начала военной спецоперации России на Украине курс евро превысил 100 рублей, доллар приблизился к 90-рублёвой отметке. Финансист предсказал скорое возвращение прежних показателей.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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