На Украине запретили торговать российскими и белорусскими рублями

Национальный банк Украины ввёл запрет на валютные операции с российскими и белорусскими рублями. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Ещё накануне Национальный банк Украины перешёл на чрезвычайный режим работы и принял ряд ограничительных мер. Так, он ввёл запрет на операции по счетам резидентов России. Также введён мораторий на трансграничные валютные платежи, кроме выполнения задач правительства.