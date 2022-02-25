"А ребёнок смотрит": Сахалинцы подрались на парковке у детской поликлиники

Как пишет Sakhalin.ifo, автовладельцы сначала повздорили на словах, а потом пустили в ход кулаки. Женщины и мужчины при этом разделились. Последние вели себя куда более агрессивно: их в итоге пришлось разнимать прохожим. Рядом стоял маленький ребёнок и наблюдал за происходившим.