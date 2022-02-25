"А ребёнок смотрит": Сахалинцы подрались на парковке у детской поликлиники
Потасовка разделилась по гендерному принципу: пока женщины разбирались друг с другом больше словесно, мужчины устроили настоящий кулачный бой.
Драка с участием мужчин и женщин в Южно-Сахалинске. Видео © sakhalin.info
На парковке у южно-сахалинской детской поликлиники на улице Емельянова произошла драка двух семей. Как сообщают очевидцы, конфликт произошёл из-за парковочных мест.
Как пишет Sakhalin.ifo, автовладельцы сначала повздорили на словах, а потом пустили в ход кулаки. Женщины и мужчины при этом разделились. Последние вели себя куда более агрессивно: их в итоге пришлось разнимать прохожим. Рядом стоял маленький ребёнок и наблюдал за происходившим.
А ранее Лайф рассказывал, что двое жителей Липецка напали на сотрудников скорой помощи, когда те ехали на вызов. Водитель иномарки не захотел пропускать неотложку.
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