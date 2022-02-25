Психологи посоветовали ограничить чтение новостей, чтобы избежать тревожности
Они отмечают, что в ситуации, когда мы не можем никак повлиять на происходящее, лучше обратить внимание на своих близких, на решение каких-то бытовых вопросов.
Психологи посоветовали в нынешней ситуации проводить меньше времени в социальных сетях. Также они рекомендуют ограничить чтение новостей, чтобы избежать критического роста тревоги из-за происходящих событий на Украине и в России. Если поток негативной информации плохо сказывается на вашем здоровье, то лучше обратиться к специалистам, советуют практикующий психолог Елена Пояркова и врач-психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова.
"Новости и социальные сети, конечно, нам тут не на пользу, потому что мы постоянно туда заглядываем, а некоторые люди оттуда не выходят. Instagram, Facebook и прочие социальные сети — если мы раньше смотрели весёлые картинки и узнавали, у кого сегодня день рождения, то сейчас от каждого поста, получается, человек заражается большим количеством тревоги, с которой он сделать ничего не может", — рассказала в беседе с ТАСС практикующий психолог Елена Пояркова.
По её словам, такая информация разрушает нашу психику. Психолог подчёркивает, что простые граждане ничего не могут поделать с происходящим.
"Есть вещи, которые от нас не зависят, потому нагнетать не стоит. Мы сами открываем дверь для этой тревоги через СМИ и соцсети", — говорит Пояркова.
Для того чтобы быть в курсе событий, но оградить себя от негатива, специалист советует установить график по мониторингу новостного контента и строго его придерживаться.
"Надо себя беречь. Сосредоточиться нужно не на том, как справляться с тревогой, а как не допустить её", — пояснила Пояркова.
С её мнением солидарна и врач-психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова. Она советует направить внимание на близких, работу и бытовые задачи, чтобы не тратить эмоции на переживания.
"Если вас очень беспокоят новостные программы, то лучше оградить себя и своих близких от их просмотра", — советует она.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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