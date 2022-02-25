Психологи посоветовали ограничить чтение новостей, чтобы избежать тревожности

Они отмечают, что в ситуации, когда мы не можем никак повлиять на происходящее, лучше обратить внимание на своих близких, на решение каких-то бытовых вопросов.

Психологи посоветовали в нынешней ситуации проводить меньше времени в социальных сетях. Также они рекомендуют ограничить чтение новостей, чтобы избежать критического роста тревоги из-за происходящих событий на Украине и в России. Если поток негативной информации плохо сказывается на вашем здоровье, то лучше обратиться к специалистам, советуют практикующий психолог Елена Пояркова и врач-психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова.

"Новости и социальные сети, конечно, нам тут не на пользу, потому что мы постоянно туда заглядываем, а некоторые люди оттуда не выходят. Instagram, Facebook и прочие социальные сети — если мы раньше смотрели весёлые картинки и узнавали, у кого сегодня день рождения, то сейчас от каждого поста, получается, человек заражается большим количеством тревоги, с которой он сделать ничего не может", — рассказала в беседе с ТАСС практикующий психолог Елена Пояркова.

По её словам, такая информация разрушает нашу психику. Психолог подчёркивает, что простые граждане ничего не могут поделать с происходящим.

"Есть вещи, которые от нас не зависят, потому нагнетать не стоит. Мы сами открываем дверь для этой тревоги через СМИ и соцсети", — говорит Пояркова.

Для того чтобы быть в курсе событий, но оградить себя от негатива, специалист советует установить график по мониторингу новостного контента и строго его придерживаться.

"Надо себя беречь. Сосредоточиться нужно не на том, как справляться с тревогой, а как не допустить её", — пояснила Пояркова.

С её мнением солидарна и врач-психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова. Она советует направить внимание на близких, работу и бытовые задачи, чтобы не тратить эмоции на переживания.