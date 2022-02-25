Axios: Конгресс США обсудит резолюцию об исключении РФ из СБ ООН

Резолюция, которая призовёт исключить Россию из Совета Безопасности ООН в связи с кризисом вокруг Украины, обсуждается членами Палаты представителей США. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет портал Axios, инициировала обсуждение член комитета по иностранным делам нижней палаты американского парламента, республиканка Клаудиа Тенни. Документ призывает ООН "предпринять немедленные процедурные действия" для внесения поправок в статью 23 своего устава. Предполагается, что если это произойдёт, то Россию смогут исключить из Совбеза ООН.