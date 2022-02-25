Axios: Конгресс США обсудит резолюцию об исключении РФ из СБ ООН
Подняла этот вопрос член комитета по иностранным делам нижней палаты, республиканка Клаудиа Тенни. Однако СМИ признают, что исключить Россию из совбеза невозможно.
Резолюция, которая призовёт исключить Россию из Совета Безопасности ООН в связи с кризисом вокруг Украины, обсуждается членами Палаты представителей США. Об этом сообщают местные СМИ.
Как пишет портал Axios, инициировала обсуждение член комитета по иностранным делам нижней палаты американского парламента, республиканка Клаудиа Тенни. Документ призывает ООН "предпринять немедленные процедурные действия" для внесения поправок в статью 23 своего устава. Предполагается, что если это произойдёт, то Россию смогут исключить из Совбеза ООН.
При этом портал подчёркивает, что исключить Россию из состава Совета безопасности ООН невозможно. Согласно уставу, все постоянные члены СБ должны подписывать любые поправки, что даёт России возможность блокировать такой шаг.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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