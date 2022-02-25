"Не его компетенция": Болсонару обрушился с критикой на вице-президента за его слова о России
Бразильский лидер подчеркнул, что его правительство выступает за мир, не комментирует украинский конфликт, и напомнил о позитивных итогах своего недавнего визита в Москву.
Президент Бразилии Жаир Болсонару отреагировал на слова вице-президента страны генерала Антониу Гамилтона Моурау, который несколькими часами ранее резко раскритиковал Россию за военную спецоперацию на Украине. Речь идёт о высказывании, в котором он заявил, что Бразилия "не приемлет вторжение", призвав к мерам, выходящим за рамки санкций.
"Хочу внести ясность: в статье 84 [Конституции Бразилии] говорится, что об этих вопросах высказывается президент, а президента зовут Жаир Мессиас Болсонару, и точка. При всём уважении к человеку, который сказал это, а я видел запись, он говорит то, что не должен, это не его компетенция, это наша компетенция", — заявил Болсонару во время прямого эфира в своих социальных сетях.
Президент Бразилии отметил, что, прежде чем высказываться по украинскому конфликту, сам он консультируется с главами МИД и Минобороны Бразилии, а при необходимости вызывает и других министров для принятия решения. Он подчеркнул, что его правительство выступает за мир, не комментирует украинский конфликт, и напомнил о позитивных итогах своего недавнего визита в Москву.
"Мы за мир, мы хотим мира, мы ездили в Россию с миром, мы установили исключительный контакт с президентом Путиным", — сказал политик.
Ранее Лайф сообщал, что на прошлой неделе Путин провёл переговоры с президентом Бразилии в Кремле. Жаир Болсонару совершил официальный визит в Россию.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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