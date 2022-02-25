"Не его компетенция": Болсонару обрушился с критикой на вице-президента за его слова о России

Бразильский лидер подчеркнул, что его правительство выступает за мир, не комментирует украинский конфликт, и напомнил о позитивных итогах своего недавнего визита в Москву.

Президент Бразилии Жаир Болсонару отреагировал на слова вице-президента страны генерала Антониу Гамилтона Моурау, который несколькими часами ранее резко раскритиковал Россию за военную спецоперацию на Украине. Речь идёт о высказывании, в котором он заявил, что Бразилия "не приемлет вторжение", призвав к мерам, выходящим за рамки санкций.

"Хочу внести ясность: в статье 84 [Конституции Бразилии] говорится, что об этих вопросах высказывается президент, а президента зовут Жаир Мессиас Болсонару, и точка. При всём уважении к человеку, который сказал это, а я видел запись, он говорит то, что не должен, это не его компетенция, это наша компетенция", — заявил Болсонару во время прямого эфира в своих социальных сетях.

Президент Бразилии отметил, что, прежде чем высказываться по украинскому конфликту, сам он консультируется с главами МИД и Минобороны Бразилии, а при необходимости вызывает и других министров для принятия решения. Он подчеркнул, что его правительство выступает за мир, не комментирует украинский конфликт, и напомнил о позитивных итогах своего недавнего визита в Москву.

"Мы за мир, мы хотим мира, мы ездили в Россию с миром, мы установили исключительный контакт с президентом Путиным", — сказал политик.