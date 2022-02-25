"Ну началось": В Киеве раздались взрывы

Рано утром 25 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Их было слышно, в частности, в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины раздалось шесть взрывов. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Звучат разные версии. Согласно одной, сработали украинские силы противовоздушной обороны и якобы они сбили две российские ракеты. Согласно второй, это был летательный аппарат, который потерпел крушение на территории города. Ни та, ни другая информация не подтверждена.