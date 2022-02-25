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Опубликовано 25 февраля 2022, 02:44
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"Ну началось": В Киеве раздались взрывы

Официальной информации не поступало. Звучат версии, что сработали силы украинской противовоздушной обороны, охраняющей столицу.

Жители Киева наблюдают вспышки и слышат взрывы в небе. Видео © УНИАН

Рано утром 25 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Их было слышно, в частности, в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины раздалось шесть взрывов. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Звучат разные версии. Согласно одной, сработали украинские силы противовоздушной обороны и якобы они сбили две российские ракеты. Согласно второй, это был летательный аппарат, который потерпел крушение на территории города. Ни та, ни другая информация не подтверждена.

Newsweek: Для занятия Киева России хватит нескольких дней
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Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © УНИАН

Андрей Григорьев
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