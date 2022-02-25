"Ну началось": В Киеве раздались взрывы
Официальной информации не поступало. Звучат версии, что сработали силы украинской противовоздушной обороны, охраняющей столицу.
Жители Киева наблюдают вспышки и слышат взрывы в небе. Видео © УНИАН
Рано утром 25 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Их было слышно, в частности, в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины раздалось шесть взрывов. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Звучат разные версии. Согласно одной, сработали украинские силы противовоздушной обороны и якобы они сбили две российские ракеты. Согласно второй, это был летательный аппарат, который потерпел крушение на территории города. Ни та, ни другая информация не подтверждена.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.
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