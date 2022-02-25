Глава ЕК: ЕС решил запретить продажу России самолётов
Ранее она пригрозила ограничениями для 70% банковского сектора России и мерами давления, которые скажутся на нефтяном секторе России.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Евросоюза введёт ограничения на продажу самолётов и авиаоборудования российским авиакомпаниям.
"Третье: запрещаем продажу самолётов и техники российским авиакомпаниям", — сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.
Эти события "знаменуют собой начало новой эры", отметила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Лайф сообщал, что глава ЕК пригрозила ограничениями для 70% банковского сектора России. Урсула фон дер Ляйен также уверена, что новые ограничительные меры помешают России перерабатывать и продавать нефть, ограничат доступ к высоким технологиям и полупроводникам.
До этого Лайф сообщал, что в Еврокомиссии предложат новые санкции против стратегических секторов экономики России. Ограничения будут нацелены на блокировку доступа к технологиям и рынкам, которые в ЕС считают ключевыми для Москвы. Также будет осуществлена заморозка активов РФ в ЕС и ограничена работа банков.
А Белый дом предложил подождать влияния его расширенных мер давления на Россию. Далип Сингх отметил, что рестрикции были разработаны таким образом, чтобы не препятствовать "своевременным поставкам" энергоносителей из России на мировые рынки и их оплате.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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