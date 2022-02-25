Глава ЕК: ЕС решил запретить продажу России самолётов

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Евросоюза введёт ограничения на продажу самолётов и авиаоборудования российским авиакомпаниям.

"Третье: запрещаем продажу самолётов и техники российским авиакомпаниям", — сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.

Эти события "знаменуют собой начало новой эры", отметила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Лайф сообщал, что глава ЕК пригрозила ограничениями для 70% банковского сектора России. Урсула фон дер Ляйен также уверена, что новые ограничительные меры помешают России перерабатывать и продавать нефть, ограничат доступ к высоким технологиям и полупроводникам.

До этого Лайф сообщал, что в Еврокомиссии предложат новые санкции против стратегических секторов экономики России. Ограничения будут нацелены на блокировку доступа к технологиям и рынкам, которые в ЕС считают ключевыми для Москвы. Также будет осуществлена заморозка активов РФ в ЕС и ограничена работа банков.