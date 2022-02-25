"Со временем": Белый дом предложил подождать влияния новых санкций США на Россию

Санкции США и их союзников, направленные против Москвы в свете событий на Украине, неизбежно приведут к ограничению роста экономики и снижению уровня жизни в РФ, но на это потребуется время. Уверенность в этом выразил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

"Эти последствия со временем приведут к более высокой инфляции, росту процентных ставок, снижению покупательной способности, сокращению инвестиций, снижению производственных возможностей, снижению роста [экономики] и более низкому уровню жизни в России", — сказал Сингх, который является также заместителем помощника президента США по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

Он отметил, что санкции были разработаны таким образом, чтобы не препятствовать "своевременным поставкам" энергоносителей из России на мировые рынки и их оплате. При этом США стремятся ограничить возможности РФ в сфере добычи нефти и газа в долгосрочной перспективе, однако в данный момент не планируют предпринимать каких-либо мер, которые могли бы нарушить поставки энергоресурсов из РФ. Он подчеркнул, что рестрикции призваны причинить серьёзный ущерб российской экономике при минимальных издержках для западных стран.

Сингх также отметил, что США готовы ужесточать санкции против РФ, рассматриваются все варианты действий применительно к банковской системе SWIFT. Он добавил, что результаты не будут мгновенными и в сфере ограничений на экспорт. Заместитель помощника Байдена заверил, что вскоре все увидят атрофию российских возможностей по диверсификации экономики за пределами нефти и газа и развитию стратегических секторов — авиации, космонавтики, лазеров, сенсоров, "которые опираются на технологии, создаваемые на Западе". Штаты не рассчитывают, что ограничения немедленно скажутся на действиях Москвы, однако со временем их негативный эффект на экономику будет всё более заметен, заявил Сингх.

"На протяжении следующего месяца вы увидите раскручивающуюся спираль негативных эффектов на российских рынках. Вы увидите рекордный отток капитала, ослабевший рубль, растущую инфляцию, снижение покупательской способности, снижение инвестиций. И как быстро эта спираль будет раскручиваться, зависит от действий Путина", — заявил Сингх.