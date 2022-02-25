Ретейлеры спрогнозировали подорожание электроники на 10–30%

На фоне нестабильной геополитической ситуации в России начали расти цены на электронику. Об этом говорят источники "Известий", близкие к одному из онлайн-ретейлеров.

"Уже сейчас часть поставщиков объявили об ограничениях поставок и пересмотре цен, по нашим прогнозам, можно ожидать их роста на 10–30%", — утверждает собеседник издания.

А вот ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что многие торговые сети подняли цены из-за переоценки курса доллара. Например, iPhone 13 с памятью 128 Гб, стоивший 79,99 тыс. рублей, теперь продаётся в магазинах ретейлера почти за 104 тыс. рублей.

Газета пишет, что пока больше всего вопросов вызывает то, как будут работать цепочки расчётов, платёжные системы и инструменты на фоне санкций. По словам собеседника издания, возможна перестройка логистических цепочек. Зачастую поставки из Китая направляются в Нидерланды, там техника перепаковывается и отправляется в Россию уже автотранспортом.