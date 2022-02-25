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24 февраля, 23:20

Антонов предупредил об ответе РФ на высылку из США советника-посланника

Дипломат отметил, что Россия расценивает эту меру как недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в Штатах.

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал высылку советника-посланника российского посольства Сергея Трепелкова. Он отметил, что Госдеп трактует это как ответ на якобы неспровоцированное выдворение из России заместителя главы дипмиссии США в Москве Барта Гормана. Однако подчеркнул, что эти сведения искажены и ответ Москвы предсказуем.

"Коллеги намеренно искажают причины и следствие. Они вынудили нас принять решение о прекращении командировки Б. Гормана, когда полгода назад потребовали отъезда из США до 30 января другого заместителя роспосла тоже в ранге советника-посланника. При этом в отношении его семьи были предприняты издевательские меры. Сначала Госдепартамент лишил аккредитации детей, а потом и супругу, которые досрочно вернулись в Россию осенью", — приводит слова Антонова Посольство России на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что РФ убеждала Госдепартамент пересмотреть позицию во избежание обмена ударами, но натолкнулась на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне.

"Коллеги расхлёбывают то, что сами же и заварили. Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры — предсказуемы", — отметил Антонов.

Антонов: Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США

Антонов: Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США

Ранее Лайф писал, что Госдеп заявил о высылке из Вашингтона советника-посланника Посольства РФ. В ведомстве отметили, что рассматривают эту меру как прямой ответ на выдворение из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана и руководствуются принципами "паритета и справедливости".

Обложка © Facebook / Посольство России в США

Арина Родионова

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