Антонов предупредил об ответе РФ на высылку из США советника-посланника

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал высылку советника-посланника российского посольства Сергея Трепелкова. Он отметил, что Госдеп трактует это как ответ на якобы неспровоцированное выдворение из России заместителя главы дипмиссии США в Москве Барта Гормана. Однако подчеркнул, что эти сведения искажены и ответ Москвы предсказуем.

"Коллеги намеренно искажают причины и следствие. Они вынудили нас принять решение о прекращении командировки Б. Гормана, когда полгода назад потребовали отъезда из США до 30 января другого заместителя роспосла — тоже в ранге советника-посланника. При этом в отношении его семьи были предприняты издевательские меры. Сначала Госдепартамент лишил аккредитации детей, а потом и супругу, которые досрочно вернулись в Россию осенью", — приводит слова Антонова Посольство России на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что РФ убеждала Госдепартамент пересмотреть позицию во избежание обмена ударами, но натолкнулась на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне.

"Коллеги расхлёбывают то, что сами же и заварили. Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры — предсказуемы", — отметил Антонов.