Биржа СПБ начнёт торги 25 февраля в ограниченном режиме

Санкт-Петербургская биржа 25 февраля будет проводить торги с 07:00 до 10:00 мск в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1. Об этом сообщают на торговой площадке.

Согласно сообщению, с 10:00 мск будет также доступен режим безадресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1. А вот о времени возобновления торгов в иных режимах пока не сообщается. Об этом будет проинформировано дополнительно, резюмируют на площадке.