НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 22:58

Биржа СПБ начнёт торги 25 февраля в ограниченном режиме

Прошлым утром там пришлось приостановить торги по всем видам ценных бумаг. Это произошло следом за аналогичным решением Мосбиржи.

Санкт-Петербургская биржа 25 февраля будет проводить торги с 07:00 до 10:00 мск в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1. Об этом сообщают на торговой площадке.

Согласно сообщению, с 10:00 мск будет также доступен режим безадресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1. А вот о времени возобновления торгов в иных режимах пока не сообщается. Об этом будет проинформировано дополнительно, резюмируют на площадке.

Центробанк решил начать валютные интервенции для поддержания курса рубля

Центробанк решил начать валютные интервенции для поддержания курса рубля

Лайф рассказывал, что накануне СПБ бирже пришлось заявить о приостановке торгов по всем видам ценных бумаг. Это произошло следом за аналогичным решением Мосбиржи, там такое решение приняли в связи с резким падением рубля.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1