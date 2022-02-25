Су-27 и Су-30СМ перехватили "нарушителя" над Ростовской областью
Лётчики в ходе плановых учений совершали спецупражнения на сверхмалых высотах и на уровне до пяти тысяч метров. При отработке манёвров военнослужащие ЮВО провели в воздухе свыше 200 минут.
В ходе плановых учений экипажи истребителей Южного военного округа (ЮВО) перехватили условного нарушителя границы воздушного пространства над Ростовской областью. В манёврах участвовали истребители Су-27 и Су-30СМ.
"Более 20 лётчиков истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства. Военнослужащие отработали задачи одиночно, в составе пар, звеньев и групп", — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.
Отмечается, что экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ в составе пар выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: "бочку", "горку", "клин", петлю Нестерова. Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до пяти тысяч метров. При отработке специальных упражнений лётной подготовки военнослужащие ЮВО провели в воздухе свыше 200 минут.
Ранее Лайф сообщал, что ВМФ отработал поиск подлодок противника в Средиземном море. Как отметили в Минобороны, основная задача учений — отработка совместных действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане.
Обложка © Facebook / Минобороны РФ