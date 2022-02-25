Сбербанк сообщил о работе его систем и офисов в штатном режиме

Сбербанк сообщил, что, несмотря на новые санкции со стороны США, все его системы и офисы работают штатно, а операции по пластиковым картам проходят в полном объёме.

"Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам — физическим и юридическим лицам — доступны их средства в полном объёме", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и зарубежной валюте не ограничены ни в офисах, ни в банкоматах, ни в мобильном приложении "Сбербанк онлайн", как и в других каналах обслуживания.