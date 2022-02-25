Сбербанк сообщил о работе его систем и офисов в штатном режиме
Клиенты имеют полный доступ к своим средствам, как физические, так и юридические лица. Операции проводятся без ограничений.
Сбербанк сообщил, что, несмотря на новые санкции со стороны США, все его системы и офисы работают штатно, а операции по пластиковым картам проходят в полном объёме.
"Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам — физическим и юридическим лицам — доступны их средства в полном объёме", — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и зарубежной валюте не ограничены ни в офисах, ни в банкоматах, ни в мобильном приложении "Сбербанк онлайн", как и в других каналах обслуживания.
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Новые санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов, подчёркивают в пресс-службе. Там добавили, что Сбербанк обладает опытом и экспертизой "для успешной работы в сложившихся условиях".
Обложка © ТАСС / Замир Усманов