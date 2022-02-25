"Высокий запас устойчивости": ЦБ пообещал сохранность валютных сбережений граждан в "санкционных" банках

Банк России и Правительство РФ окажут любую необходимую поддержку тем банкам, которые попали под санкции Запада из-за военной спецоперации России на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Поводом для него стало решение США ввести новые ограничения против финансовых организаций России на фоне военной спецоперации Минобороны РФ на Украине.

"Все операции банков в рублях будут осуществляться и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счёта. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что у попавших под санкции российских банков высокий запас устойчивости, а также потенциал развития по кредитованию экономики. Более 80% их баланса — в рублях. Валютные же кредиты в основном выданы кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат выплаты.