"Высокий запас устойчивости": ЦБ пообещал сохранность валютных сбережений граждан в "санкционных" банках
Отмечается, что все операции банков в рублях будут проводиться и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме.
Банк России и Правительство РФ окажут любую необходимую поддержку тем банкам, которые попали под санкции Запада из-за военной спецоперации России на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Поводом для него стало решение США ввести новые ограничения против финансовых организаций России на фоне военной спецоперации Минобороны РФ на Украине.
"Все операции банков в рублях будут осуществляться и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счёта. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", — говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что у попавших под санкции российских банков высокий запас устойчивости, а также потенциал развития по кредитованию экономики. Более 80% их баланса — в рублях. Валютные же кредиты в основном выданы кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат выплаты.
"Банк России готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков", — подчеркнули в ЦБ РФ.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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