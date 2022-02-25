Зеленский потребовал "мощные экономические и финансовые санкции" против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза поддержать миротворческую операцию ООН на Украине и ввести санкции против РФ с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом.

Также Зеленский в своём Telegram-канале обратился к лидерам ЕС с призывом помочь украинской армии вооружением и боеприпасами. По словам президента Украины, сейчас на её территории якобы решается судьба Европы.

"Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышали. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, чёткой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях“, — написал Зеленский.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский подписал указ об образовании военных администраций на базе областных и районных. Такое решение принято во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" для руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка.