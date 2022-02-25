Зеленский потребовал "мощные экономические и финансовые санкции" против России
Президент Украины также призвал помочь украинской армии вооружением и боеприпасами. По его мнению, сейчас на территории этой страны решается судьба Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Telegram-канал / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза поддержать миротворческую операцию ООН на Украине и ввести санкции против РФ с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом.
Также Зеленский в своём Telegram-канале обратился к лидерам ЕС с призывом помочь украинской армии вооружением и боеприпасами. По словам президента Украины, сейчас на её территории якобы решается судьба Европы.
"Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышали. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, чёткой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях“, — написал Зеленский.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский подписал указ об образовании военных администраций на базе областных и районных. Такое решение принято во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" для руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка.
Как рассказывал Лайф, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.