Минобороны Британии: НАТО решило не устанавливать бесполётную зону над Украиной
По словам замминистра обороны Джеймса Хиппи, такое развитие событий привело бы к прямому столкновению Североатлантического альянса с Россией.
Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО, несмотря на просьбы Киева, не будет устанавливать бесполётную зону над Украиной, потому что такое решение привело бы к прямому столкновению альянса с Россией.
"Его [президента России Владимира Путина] не остановить кучей самолётов НАТО над Украиной. На самом деле самолёты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 [Вашингтонского договора]", — сказал Хиппи в интервью газете Daily Telegraph.
Хиппи напомнил при этом о принципе коллективной обороны альянса, когда нападение на одного из его участников становится поводом для участия в конфликте всех остальных.
Как ранее писал Лайф, Зеленский заявил, что обсудил с Макроном отключение России от SWIFT. Кроме того, президент Украины потребовал ввести бесполётную зону над Незалежной, а также совершить другие действенные шаги, чтобы остановить Россию.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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