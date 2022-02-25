НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 21:36

Минобороны Британии: НАТО решило не устанавливать бесполётную зону над Украиной

По словам замминистра обороны Джеймса Хиппи, такое развитие событий привело бы к прямому столкновению Североатлантического альянса с Россией.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО, несмотря на просьбы Киева, не будет устанавливать бесполётную зону над Украиной, потому что такое решение привело бы к прямому столкновению альянса с Россией.

"Его [президента России Владимира Путина] не остановить кучей самолётов НАТО над Украиной. На самом деле самолёты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 [Вашингтонского договора]", — сказал Хиппи в интервью газете Daily Telegraph.

Хиппи напомнил при этом о принципе коллективной обороны альянса, когда нападение на одного из его участников становится поводом для участия в конфликте всех остальных.

Политолог Асафов объяснил, почему НАТО поддерживает Украину только на словах

Политолог Асафов объяснил, почему НАТО поддерживает Украину только на словах

Как ранее писал Лайф, Зеленский заявил, что обсудил с Макроном отключение России от SWIFT. Кроме того, президент Украины потребовал ввести бесполётную зону над Незалежной, а также совершить другие действенные шаги, чтобы остановить Россию.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © Facebook / Генштаб ВСУ

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1