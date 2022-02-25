Минобороны Британии: НАТО решило не устанавливать бесполётную зону над Украиной

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО, несмотря на просьбы Киева, не будет устанавливать бесполётную зону над Украиной, потому что такое решение привело бы к прямому столкновению альянса с Россией.

"Его [президента России Владимира Путина] не остановить кучей самолётов НАТО над Украиной. На самом деле самолёты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 [Вашингтонского договора]", — сказал Хиппи в интервью газете Daily Telegraph.

Хиппи напомнил при этом о принципе коллективной обороны альянса, когда нападение на одного из его участников становится поводом для участия в конфликте всех остальных.

Как ранее писал Лайф, Зеленский заявил, что обсудил с Макроном отключение России от SWIFT. Кроме того, президент Украины потребовал ввести бесполётную зону над Незалежной, а также совершить другие действенные шаги, чтобы остановить Россию.