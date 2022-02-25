Роскомнадзор: Facebook подверг цензуре четыре крупных российских СМИ

На них были наложены ограничения по целому ряду публикаций. Упоминаются "Звезда", РИА "Новости", "Лента.ру" и "Газета.ру".

Социальная сеть "Фейсбук" подвергла цензуре целый ряд российских СМИ, чьи аккаунты присутствуют на этой платформе. Об этом сообщил Роскомнадзор в своём телеграм-канале.

"На официальные аккаунты российских СМИ (телеканал "Звезда", РИА "Новости", интернет-площадки "Лента.ру" и "Газета.ру") администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций", — говорится в сообщении.

Уточняется, что администрация "Фейсбука" маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила техограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории.

"Meta ссылается на нарушения правил сообщества со стороны российских СМИ", — отметили в ведомстве.