Госдеп заявил о высылке из Вашингтона советника-посланника Посольства РФ

Официальный представитель Госдепартамента сообщил, что Вашингтон выдворяет советника-посланника российского посольства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана.

"Мы рассматриваем эти действия как прямой ответ на неспровоцированную высылку Россией нашего заместителя главы миссии, которому дали две недели на отъезд, хотя он не завершил свою трёхлетнюю командировку", — сказал представитель Госдепартамента РИА "Новости".

По словам высокопоставленного дипломата, Штаты руководствуются принципами "паритета и справедливости" и считают крайне важным, чтобы Россия и США имели необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами.

"Мы не оставим подобные действия без ответа", — указал представитель Госдепа.

Как заверил собеседник агентства, Посольство США в Москве укомплектовано на значительно более низком уровне, нежели российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.