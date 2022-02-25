Зеленский объявил на Украине всеобщую мобилизацию

Ранее сообщалось, что из страны запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, а гражданские администрации были заменены на военные.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале в стране всеобщей мобилизации. Это следует из сообщения на сайте главы государства.

"Объявить и провести всеобщую мобилизацию", — говорится в документе.

В указе это решение объясняется "военной агрессией" России против Украины. Отмечается, что мобилизация объявляется с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой готовности Вооружённых сил Украины и других военных формирований.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский подписал указ об образовании военных администраций на базе областных и районных. Такое решение было принято во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" для руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка.