СКР возбудил 481 дело по событиям на Украине и в Донбассе

Как рассказали в ведомстве, более 22 тысяч человек признаны потерпевшими. Было допрошено более 146 тысяч человек.

Следственный комитет России с 2014 года возбудил 481 уголовное дело о событиях на Украине и в Донбассе. Согласно сообщению пресс-службы СК РФ, к ответственности по ним могут привлечь 180 человек.

"С 2014 года возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и в Донбассе. В числе фигурантов — представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур Украины, в рамках уголовных дел к ответственности привлекаются 180 лиц", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что более 22 тысяч человек признаны потерпевшими в ходе событий в Донбассе с 2014 года.

"За весь период следствия допрошены более 146 тыс. человек, признаны потерпевшими более 22 тыс. человек, в том числе порядка 2,4 тыс. несовершеннолетних", — рассказали в СК РФ.