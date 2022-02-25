СКР возбудил 481 дело по событиям на Украине и в Донбассе
Как рассказали в ведомстве, более 22 тысяч человек признаны потерпевшими. Было допрошено более 146 тысяч человек.
Следственный комитет России с 2014 года возбудил 481 уголовное дело о событиях на Украине и в Донбассе. Согласно сообщению пресс-службы СК РФ, к ответственности по ним могут привлечь 180 человек.
"С 2014 года возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и в Донбассе. В числе фигурантов — представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур Украины, в рамках уголовных дел к ответственности привлекаются 180 лиц", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что более 22 тысяч человек признаны потерпевшими в ходе событий в Донбассе с 2014 года.
"За весь период следствия допрошены более 146 тыс. человек, признаны потерпевшими более 22 тыс. человек, в том числе порядка 2,4 тыс. несовершеннолетних", — рассказали в СК РФ.
Как рассказывал Лайф, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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