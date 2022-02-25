Зеленский сообщил о гибели 137 украинских военных за день

Украина за первый день операции России по демилитаризации Украины потеряла убитыми 137 военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения к нации.

"Мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев. Из них 10 офицеров. Ранено 316", – сообщил Зеленский.

По его словам, среди погибших — контингент, который охранял остров Змеиный в Чёрном море. Зеленский пообещал всем им присвоить звание Героя Украины посмертно.