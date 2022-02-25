Зеленский сообщил о гибели 137 украинских военных за день
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
По словам президента страны, среди погибших — контингент, который охранял остров Змеиный в Чёрном море.
Украина за первый день операции России по демилитаризации Украины потеряла убитыми 137 военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения к нации.
"Мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев. Из них десять офицеров. Ранено 316", — сообщил Зеленский.
По его словам, среди погибших — контингент, который охранял остров Змеиный в Чёрном море. Зеленский пообещал всем погибшим присвоить звание Героя Украины посмертно.
Ранее Лайф писал, что Минздрав Украины сообщал, что за день погибло 57 человек, 169 ранены. По словам главы ведомства Виктора Ляшко, власти страны сейчас не делят потери на военные и невоенные.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.