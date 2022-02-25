Зеленский на фоне спецоперации России встретился с актёром Шоном Пенном
По мнению украинского лидера, это должно помочь остановить продвижение российских сил. Видео с их встречи показали без звука.
Владимир Зеленский встречается с американским актёром Шоном Пенном. Видео © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актёром, кинорежиссёром и сценаристом Шоном Пенном. Соответствующим видео украинский лидер поделился в своём блоге в "Инстаграме".
О чём общались Зеленский и Пенн, неизвестно. На опубликованных кадрах отсутствует звук. Однако ранее американский актёр заявлял о своём намерении снять документальный фильм об Украине.
"Чем больше людей знают про войну на Украине, тем больше шансов остановить Россию", — подписано видео на странице Зеленского.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Instagram / zelenskiy_official