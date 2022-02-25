"Мы же не в НАТО": Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Глава государства пожаловался, что страны Запада твердят ему о поддержке, но при этом отказываются от реальных шагов. Например, от принятия в НАТО.

Украина осталась в одиночестве в вопросе защиты своей страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения к нации.

"Кто готов воевать вместе с нами? Честно — не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантии о вступлении в НАТО? Честно — все боятся", — признался Зеленский.

При этом он сообщил, что остаётся в Киеве, добавив, что за день провёл десятки международных переговоров.

"Моя семья также на Украине. Мои дети тоже на Украине. Моя семья не предатели, а граждане Украины", — сказал он, не уточнив, в каком именно населённом пункте страны они находятся.

Зеленский также добавил, что готов вести переговоры с Россией о нейтральном статусе Украины. Он объяснил это тем, что на его прямой вопрос к 27 лидерам стран НАТО о вступлении Украины в альянс получил отрицательный ответ.