"Мы же не в НАТО": Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины
Глава государства пожаловался, что страны Запада твердят ему о поддержке, но при этом отказываются от реальных шагов. Например, от принятия в НАТО.
Украина осталась в одиночестве в вопросе защиты своей страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения к нации.
"Кто готов воевать вместе с нами? Честно — не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантии о вступлении в НАТО? Честно — все боятся", — признался Зеленский.
При этом он сообщил, что остаётся в Киеве, добавив, что за день провёл десятки международных переговоров.
"Моя семья также на Украине. Мои дети тоже на Украине. Моя семья не предатели, а граждане Украины", — сказал он, не уточнив, в каком именно населённом пункте страны они находятся.
Зеленский также добавил, что готов вести переговоры с Россией о нейтральном статусе Украины. Он объяснил это тем, что на его прямой вопрос к 27 лидерам стран НАТО о вступлении Украины в альянс получил отрицательный ответ.
"Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся. Мы не боимся говорить с Россией. Говорить обо всём: про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус. Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут", — заявил Зеленский.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.
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